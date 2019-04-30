مباشر | محاولة انقلاب على الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا

شؤون فلسطينية

بمناسبة رمضان.. مجلس الإفتاء يُناشد التجار بعدم الاحتكار ويدعو لشد الرحال للأقصى

بمناسبة رمضان.. مجلس الإفتاء يُناشد التجار بعدم الاحتكار ويدعو لشد الرحال للأقصى
مواطنون مقدسيون يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
ناشد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، التجار أن يبتعدوا عن الجشع، واحتكار السلع، ورفع الأسعار، وبيع منتوجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ وخاصة في شهر رمضان المبارك.

كما دعا المجلس المواطنين لأن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك.

جاء ذلك في بيان لمجلس الإفتاء الأعلى بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وفيما يلي نص البيان:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، وبعد؛

فبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يطيب لمجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، أن يتقدم من الشعب الفلسطيني بعامة، وأبناء القدس بخاصة، وإلى الأمتين الإسلامية والعربية والمسلمين في كل مكان، بأحر التهاني والتبريكات، بأن أكرمهم الله تعالى أن يشهدوا شهر رمضان المبارك، الذي هو خير شهور العام، ففيه نزل القرآن الكريم، والله تعالى يقول: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ....}(البقرة: 185)، وفيه فرض الصيام، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة: 183)، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ* لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلامٌ هِـيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ}(سورة القدر)، وفيه يعتق الله عز وجل المؤمنين من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم:" مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنْ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا" (صحيح مسلم، كِتَاب الصِّيَامِ، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر ولا تفويت حق).

كما أن هذا الشهر الكريم هو شهر النصر، وحافل بكوكبة من انتصارات الأمة الإسلامية، التي استهلت بيوم الفرقان، يوم أعز الله عز وجل رسوله، صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين بنصره، الذي منّ به عليهم، فقال سبحانه: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، ( آل عمران: 123)، ثم توالت انتصارات المسلمين في هذا الشهر الكريم، عبر التاريخ.

إن مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، ليهيب بمسلمي هذه الديار المباركة، أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في ذلك، بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه، عسى الله أن يتقبلنا جميعاً في عباده الصالحين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، نلجها من باب الريان الذي أعده الله تعالى للصائمين.

وبهذه المناسبة الكريمة، وفي ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا الصابر، فإننا نناشد تجارنا الكرام، أن يبتعدوا عن الجشع واحتكار السلع ورفع الأسعار، وبيع منتوجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ ليحشروا بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

كما نناشد المواطنين الكرام، أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بالتدنيس والعدوان، مذكرين بالشهداء الكرام الذين قضوا في سبيله والذود عن حياضه، والأسرى البواسل الذين قدموا حريتهم فداءً له، سائلين الله العلي القدير أن يفرج عنهم وأن يحسن خلاصهم.

ويشجب مجلس الإفتاء الأعلى الاعتداء على أماكن العبادة، سواء التي تخص المسلمين أو غيرهم من أهل الكتاب، كما حصل في نيوزلندا وسيرلنكا، وما تعرض له القرآن من إساءات من بعض الحاقدين عليه، كما حصل مؤخرًا من حاقد دنماركي.

شعبنا المرابط:

إننا نناشدكم تمتين وحدة صفنا، وإشاعة الصلح بين أبناء شعبنا، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، فالصلح له شأن عظيم في ديننا الحنيف، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (الأنفال: 1)، فهو يفوق درجة نافلة الصيام والصلاة والصدقة، فعن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: " ‏أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ‏ذَاتِ الْبَيْنِ، ‏فَإِنَّ فَسَادَ ‏ذَاتِ الْبَيْنِ ‏هِيَ الْحَالِقَةُ " (‏سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باب منه، وصححه الألباني).

 فلنضع غاية وحدة شعبنا وأمتنا، وتقوية صفها نصب أعيننا، ونحن نصوم ونصلي، ونتلو القرآن؛ لأنها من أسمى الغايات، قال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} (المؤمنون: 52).

والله نسأل، أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الفضيل، وأن يكتب لنا ثواب صيامه وقيامه، وأن يحقق لأمتنا العزة والنصر والسعادة.

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

بنموذج &#34;الضاحية الجنوبية&#34; والصواريخ الدقيقة.. هل تشتعل الحرب المُدمرة بغزة الصيف المقبل؟

بنموذج "الضاحية الجنوبية" والصواريخ الدقيقة.. هل تشتعل الحرب المُدمرة بغزة الصيف المقبل؟

حمد تُناقش مع أبو جيش آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل

حمد تُناقش مع أبو جيش آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الأول للعام 2019

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الأول للعام 2019

لتسهيل حركة المواطنين.. بلدية غزة تفتح شارعين مُغلقين في حي الزيتون

لتسهيل حركة المواطنين.. بلدية غزة تفتح شارعين مُغلقين في حي الزيتون

سقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في رام الله

سقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في رام الله

الفلسطينية غدير أبو مشعل رسمت لوحاتها على وجهها

الفلسطينية غدير أبو مشعل رسمت لوحاتها على وجهها

وزارة الخارجية تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

وزارة الخارجية تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدان بقضية محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

حمد تُناقش مع أبو جيش آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل

حمد تُناقش مع أبو جيش آليات دعم وتمكين النساء في سوق العمل

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الأول للعام 2019

مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الأول للعام 2019

لتسهيل حركة المواطنين.. بلدية غزة تفتح شارعين مُغلقين في حي الزيتون

لتسهيل حركة المواطنين.. بلدية غزة تفتح شارعين مُغلقين في حي الزيتون

سقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في رام الله

سقوط عامل من عمارة قيد الإنشاء في رام الله

الفلسطينية غدير أبو مشعل رسمت لوحاتها على وجهها

الفلسطينية غدير أبو مشعل رسمت لوحاتها على وجهها

وزارة الخارجية تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

وزارة الخارجية تُحذر من دعم إسرائيل للسياحة الاستيطانية كمقدمة لعملية الضم الاستعماري

الاتحاد الأوروبي يُقدم رُزمة دعم لمزارعي غزة بمبلغ 3.7 مليون دولار

الاتحاد الأوروبي يُقدم رُزمة دعم لمزارعي غزة بمبلغ 3.7 مليون دولار

منوعات

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

نانسي عجرم تعود من إجازة الأمومة وتفاجئ الجميع بصور غريبة

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

موعد ولادة ميغان ماركل تخطى التاريخ المحدد.. وهذا هو جنس الجنين

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

شيرين عبد الوهاب تؤكد: هذا هو أهم يوم في حياتي

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

نجل عادل إمام يكشف عن التطورات الصحية لوالده.. وماذا عن مسلسل فالنتينو؟

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: أنغام تصدم جمهورها بحزنها وما قالته على المسرح فجأة

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك &#34;ذا فويس&#34; تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

شاهد: ممثلة عراقية والدة مشترك "ذا فويس" تسأل كاظم الساهر: هل أنت كاذب؟

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

بسمة وهبة تثير قلق جمهور رغدة وتطلب لها الدعاء

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

أحمد سعد يفتح النار على سمية الخشاب وريم البارودي بتصريح ناري

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

عربي

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام