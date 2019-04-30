الخضري: 300 ألف عامل معطل عن العمل في غزة وارتفاع معدلات البطالة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار: إن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في قطاع غزة، تزداد صعوبة وتتفاقم مع استمرار الحصار، وغياب حلول عملية واقعية، وتجاهل المجتمع الدولي للحالة الإنسانية الكارثية التي يعيشها مليونا فلسطيني في قطاع غزة.وأكد الخضري في بيان صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 30/4/2019 (عشية عيد العمال العالمي الأول من أيار) أن قطاع العمال والخريجين من أهم الشرائح المتضررة بسبب الحصار الممتد لأكثر من 12عاماً، حيث زاد عدد العمال المعطلين عن العمل في غزه عن 300 ألف عامل، يعيشون في ظروف اقتصادية وإنسانية في غاية الصعوبة.وشدد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن الارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة لا يمكن احتماله، وأن اقتراب معدل البطالة في غزة من 60٪؜ هو النسبة الأعلى عالمياً، وهذا يتطلب جهوداً فلسطينية عربية إسلامية دولية؛ لتلافي آثار هذه الحالة الخطيرة، والتي تهدد آلاف الأسر التي تعاني معاناة شديدة في ظل صعوبة حصولهم على مستلزمات الحياة الأساسية.وبين الخضري، أن حوالي 85٪ من سكان قطاع غزة، يعيشون تحت خط الفقر، وأن معدل دخل الفرد اليومي بلغ دولارين يومياً فيما حوالي 90 ٪ من المصانع والورش والمحال التجارية تتكبد خسائر مالية فادحة، بسبب الحصار، مما جعلها تقلص من أعمالها بشكل جزئي أو حتى لدرجة الإغلاق الكامل، وهذا طبعاً ينعكس سلباً على إجمالي الحالة الإنسانية والمعيشية.وقد طالب الخضري نقابات العمال العربية والدولية، بتشكيل صندوق دولي لدعم عمال فلسطين عامة وعمال قطاع غزة بشكل خاص، حيث إن غزة تعيش تحت الحصار، وآثاره المتصاعدة.