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شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح غداً الأربعاء

الداخلية بغزة تُصدر تنويهاً حول عمل معبر رفح غداً الأربعاء
معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تنويهاً حول عمل معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء.

وقالت في بيان مقتضب: "ننوّه للمواطنين الكرام بأن معبر رفح البري غداً الأربعاء، سيكون مغلقاً في الاتجاهين؛ وذلك بسبب إجازة يوم العمال".

وكان المعبر، أغلق يوم الأحد بسبب احتفال المصريين بأعياد ذكرى تحرير سيناء، و(شم النسيم).

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