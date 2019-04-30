وزارة العمل تُغلق خمس منشآت قيد البناء في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة العمل، الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، اليوم، خمس منشآت في رام الله، ضمن جولاتها التفتيشية اليومية على قطاع التشييد والبناء، لمخالفتها اشتراطات السلامة والصحة المهنية.وتناشد الوزارة العمال وأصحاب العمل بالتقيد بارتداء معدات الوقاية والالتزام بالإرشادات التي يصدرها المفتشون في الميدان للتقليل من إصابات العمل، وللارتقاء بالأداء في بيئة العمل؛ لتفادي خسارة عمالنا، ثروة الوطن وامتداده.