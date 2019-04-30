الأسطل يُعلن موعد انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، عن موعد انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة.
وقال الأسطل، خلال مؤتمر بيت الصحافة السنوي: إنه تم تحديد يوم 29/11/2019، موعدًا لإجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح أن ذلك جاء، بعد اجتماع مطول، عقدته الأمانة العامة للنقابة في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
أعلن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، عن موعد انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة.
وقال الأسطل، خلال مؤتمر بيت الصحافة السنوي: إنه تم تحديد يوم 29/11/2019، موعدًا لإجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.
وأوضح أن ذلك جاء، بعد اجتماع مطول، عقدته الأمانة العامة للنقابة في الضفة الغربية، وقطاع غزة.
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