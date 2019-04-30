الأسطل يُعلن موعد انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، عن موعد انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة.وقال الأسطل، خلال مؤتمر بيت الصحافة السنوي: إنه تم تحديد يوم 29/11/2019، موعدًا لإجراء انتخابات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين.وأوضح أن ذلك جاء، بعد اجتماع مطول، عقدته الأمانة العامة للنقابة في الضفة الغربية، وقطاع غزة.