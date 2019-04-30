يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يتلقى أوامر بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بالاستعداد لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، حال فشلت جهود التهدئة.وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت): أن الجيش الإسرائيلي، تلقى بالفعل أوامر بالاستعداد قريباً لاحتمال شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، إذا فشلت الجهود المبذولة للتهدئة، أو أن طرفاً في القطاع أفشلها عمداً.وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، بزعم رده على إطلاق صاروخ من القطاع ليلة الاثنين.وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "تقرر تقليص مساحة الصيد لستة أميال بحرية في أعقاب قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صاروخ ليلة أمس، سقط قبالة سواحل أسدود".وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، هاجم حركة الجهاد الإسلامي، وأمينها العام زياد النخالة، موجهاً اتهاماً له بمحاولة تخريب التهدئة بغزة.وقال أدرعي، عبر (تويتر)، إن "نشاطات حركة الجهاد الإسلامي بقيادة (ب. ع)، تهدف للمساس بالخطوات المدنية، التي من شأنها ترسيخ الهدوء والأمن في قطاع غزة".