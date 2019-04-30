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العاهل الأردني يأمر بمراجعة اتفاقية الغاز المُوقعة مع إسرائيل

العاهل الأردني يأمر بمراجعة اتفاقية الغاز المُوقعة مع إسرائيل
تنقيب غاز - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بمراجعة بنود اتفاقية الغاز مع إسرائيل، من خلال تقرير فني يبحث في المصلحة الوطنية المتأتية من الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تجميدها. 

ونقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن مصادر سياسية أردنية رفيعة، أن عمان ستستخدم النتائج في إطار الضغط السياسي على إسرائيل، ولمواجهة الضغط النيابي الرافض لها.

وكان توقيع اتفاقية الغاز بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة (نوبل إنيرجي) الأميركية لنقل الغاز الإسرائيلي، قد شهد جدالاً واسعاً على الساحة المحلية خلال الأشهر الماضية.

ونظمت حراكات شعبية سلسلة فعاليات تندد بالتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، فيما أعلنت حكومتا رئيسي الوزراء السابقين، عبد الله النسور وهاني الملقي، استمرار العمل بالاتفاقية.

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