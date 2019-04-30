تتعلق بقضية الأسرى والمفقودين.. إسرائيل تنقل رسالة إلى حماس عبر مصر

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يشار إلى أن التفاهمات التي تم إبرامها بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، لا تشمل أي بند يتعلق بالجنود الإسرائيليين المأسورين لدى حركة حماس منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014.



رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، اليوم الثلاثاء: إن تل أبيب نقلت رسالة إلى حركة حماس عبر مصر، تتعلق بقضية الأسرى والمفقودين.وقال موقع (والا) الإسرائيلي: إنه في الوقت الذي لا تزال تدرس فيه إسرائيل مطالب حماس لتحقيق التهدئة، نقلت مؤخراً رسالة لحماس عبر الوسيط المصري، تتعلق بحل قضية أسرى الحرب والمفقودين.