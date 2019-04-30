شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني عبر (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني عبر (فيسبوك) في الخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 كشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي إلكترونياً عبر موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات في الخليل.

وذكـر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة المباحث العامة من قبل إحدى السيدات، والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها أخلاقياً مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر موقع (فيسبوك)، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة، وإلقاء القبض على الفاعل.

وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بعملية الابتزاز الأخلاقي بحوزته، والذي يحوي صور المشتكية.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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