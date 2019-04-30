الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط ويداهم مقر اللجنة الشعبية ومركز الشباب الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطناقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ترافقها عناصر من مخابرات الاحتلال، وقوة عسكرية واسعة معززة من جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط للاجئين، وسط القدس المحتلة، وشرعت بشن حملة في مؤسساتها.وقال شهود عيان: إن طواقم البلدية، وجنود الاحتلال، اقتحموا المخيم من جهة الحاجز العسكري، وشرعوا بدهم اللجنة الشعبية في المخيم، وصوروا المبنى الجديد "قيد الإنشاء"، كما داهمت مركز الشباب الاجتماعي، بحجة إنشاء بناء جديدة.وأضاف، أن قوات الاحتلال وطواقم البلدية، انتشروا في الشارع الرئيسي، وأزالوا "بسطات" الباعة، في حين أغلق عدد كبير من التجار محالهم تحسباً من ملاحقات ضريبية، وما زال التوتر يسود المخيم والضواحي المجاورة له.