منصور: مجلس الأمن مشلول تجاه قراراته ومندوب إسرائيل الأممي سفيه

وصف مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بالمشلول، حيال تنفيذ وتطبيق قراراته بشأنها من أجل إلزام إسرائيل ومحاسبتها، ووضع حد لجرائمها بحق أبناء شعبنا.





ودعا منصور، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، مجلس الأمن للتحرك، واتخاذ مواقف وخطوات عملية، وعدم استثناء القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوأكد منصور، على مواصلة طرق أبواب مجلس الأمن الدولي حتى ينفذ قراراته، وأنه من المعيب عليه أن يتنصل من مسؤولياته، مطالباً كافة الدول باتخاذ مواقف جادة بما يتعلق بالمستوطنات، ومقاطعة منتجاتها كخطوة عقابية لردع إسرائيل.ودعا منصور، الدول الأعضاء للانتقال من مرحلة النظري إلى ترجمة قرارات مجلس الأمن لخطوات عملية، مشيراً إلى أنه لم يعد كافياً لهذه الدول التأكيد على إجماع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبادئ مدريد "الأرض مقابل السلام"، في ظل تطاول الإدارة الأمريكية.وحذر منصور، من أي مبادرة تطرحها الولايات المتحدة الأمريكية، بما يتعلق بالقدس وقضايا أخرى، ومخالفتها كل قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، ما ينذر بمصادرة أجزاء أخرى من أراضي الضفة، واصفاً موقف المندوب الإسرائيلي الزاعم بأن هذه الأرض لليهود، بالسفيه.وأكد منصور، أن اسرائيل تنتهك هذه القرارات، وتخل بشروط عضويتها بمجلس الأمن والتي من المفترض أن تلتزم بموجب ميثاق الأمم المتحدة بتنفيذ قراراته، لكنها تتمرد بحماية من الولايات المتحدة.