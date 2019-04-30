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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن ثلاثة نشطاء مقدسيين بغرامة مالية

الاحتلال يُفرج عن ثلاثة نشطاء مقدسيين بغرامة مالية
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن ثلاثة نشطاء مقدسيين، كانت اعتقلتهم يوم أمس، من منازلهم في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل لكل واحد، وبعدم الالتقاء فيما بينهم لمدة ثلاثة أشهر.

وشمل القرار، مدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والناشطين: عماد الشلودي، وهيثم حجازي.

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