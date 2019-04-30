قيادي فلسطيني: الاحتلال يَرفض إدخال البضائع "مزدوجة الاستخدام" لغزة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل التلكؤ في تطبيق تفاهمات التهدئة الأخيرة، لافتاً إلى أن الاحتلال، يرفض إدخال البضائع "مزدوجة الاستخدام".





وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الفصائل الفلسطينية، تتابع تنصل الاحتلال من عدة أمور تم التوافق عليها بتفاهمات التهدئة، وعدم التزامه بها، خاصة إدخال البضائع التي يسميها الاحتلال مزدوجة الاستخدام.





وأضاف خلف: "هناك تلكؤ إسرائيلي في العديد من القضايا، والفصائل تتابع ذلك، والمطلوب من الاحتلال الالتزام بكل التفاهمات التي جرت"، مشيراً إلى أن إسرائيل تدفع الأمور لحالة التصعيد، ومزيد من التوتر بالموقف.







وتابع خلف: "هناك تصعيد إسرائيلي، وعدم الالتزام بالعناوين الرئيسية لتفاهمات التهدئة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية والمطلوب من المصريين، الذين رعوا هذا الاتفاق التدخل لوضع حد للتفلت الإسرائيلي من هذه الالتزامات، وحقوقنا غير قابلة للمساومة أو الابتزاز الإسرائيلي".





واستطرد: "من حقنا الحصول على مقومات الحياة الكريمة، ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية، سواء على المعابر أو المساحة البحرية أو وصول البضائع، وفك هذا الحصار الذي امتد على مدار 13 عاماً، والإسرائيلي يعمل على المقايضة والابتزاز للشعب الفلسطيني".







وشدد القيادي الفلسطيني، على أن المطلوب تدخل عاجل من مصر لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، وتهرب الاحتلال من تنفيذ تفاهمات التهدئة.