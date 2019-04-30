الاحتلال يُلاحق مراكب الصيادين بعرض بحر غزة ويُحلق أضراراً بمعداتهم

لاحقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مراكب الصيادين في عرض بحر قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن أضرار مادية في ممتلكاتهم.







وقال نقيب الصيادين في القطاع، نزار عياش: إن الاحتلال منذ الخامسة فجراً، يمارس عملية كر وفر مع مراكب الصيادين، ويلاحقها في عرض بحر غزة، لافتاً إلى أنه يُطلق النار تجاه تلك المراكب.





وأضاف عياش، لـ "دنيا الوطن"، أن الصيادين يحاولون الوصول إلى شباكهم، خاصة بعد تعرضهم لخسائر مادية في معدات الصيد وممتلكاتهم، نافياً وجود إصابات بين الصيادين.





ولفت عياش، إلى أن النقابة، أبلغت رسمياً بتقليص إسرائيل لمساحة الصيد لستة أميال بحرية في كل المناطق البحرية بقطاع غزة من شماله وحتى جنوبه.

خاص دنيا الوطن