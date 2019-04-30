رسالة من الرئيس عباس لنظيره الروسي بشأن (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطن

سلم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، رسالة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.





جاء ذلك، خلال إجراء الأحمد مباحثات مع مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، بحضور سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الروسية موسكو.



وأطلع الأحمد، المسؤول الروسي على آخر المستجدات التي تشهدها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى مجمل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية، والمواقف الأمريكية المنحازة لحكومة اليمين الإسرائيلية، والتداعيات المحتملة التي يمكن أن تعصف بالمنطقة.







كما تضمنت الرسالة الموقف الفلسطيني تجاه مجمل المستجدات، لاسيما ما خص ما سمي (صفقة القرن)، والتحركات الفلسطينية لمواجهة التحديات والمخاطر المحتملة، وكذلك عمق علاقات الصداقة التاريخية بين دولة فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية، وشعبيهما، والموقف الروسي الداعم لعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأطلع الأحمد المسؤول الروسي على مجمل التطورات التي تعصف بالقضية الفلسطينية ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وعلى مواقف القيادة الفلسطينية من الممارسات الإسرائيلية التعسفية، لاسيما ما تعلق بتوسيع النشاط الاستيطاني، واستمرار تهويد القدس وسواها، ما من شأنه أن يهدد عملية السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى جهود المصالحة، سبيلاً لتجسيد تطلعات الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.ومن جانبه، شدد بوغدانوف، على موقف روسيا الداعم لنهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ولمواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، والمصالحة على أساس البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وركز على أهمية تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق السياسي، خاصة في المحافل الدولية، وإيجاد تسوية للقضية الفلسطينة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.