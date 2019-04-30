ليبرمان: لن نشارك بائتلاف حكومي يحتكم للشريعة الدينية اليهودية

وحذر ليبرمان، وفق ما أورد (عربي 48)، مع بدء المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف الحكومي، من إقدام أحزاب الحريديين على تقديم طلبات بعيدة المدى في مجالات الدين والدولة والمبادرات الأحادية الجانب، التي تهدد بتحويل إسرائيل إلى دولة إكراه ديني.

وقال ليبرمان، الذي حصل حزبه على خمسة مقاعد في انتخابات الكنيست، إن حزبه لن ينضم إلى الائتلاف الحكومي، بحال واصلت أحزاب الحريديين فرض مطالب وأجندات دينية، إذ يعتبر ليبرمان نفسه صمام الأمان أمام التطرف الديني.







وأضاف: "نحن في يسرائيل بيتينو، مع خمسة مقاعد في الكنيست مقابل 22 مقعداً للحريديين والمتدينين، نرى أن دورنا كمبادرين للتصدي لمبادرات أحادية الجانب من شأنها تحويل دولة إسرائيل إلى دولة إكراه ديني".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حزب (يسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إنه لن يكون شريكاً في ائتلاف حكومي، يحتكم للشريعة الدينية اليهودية، موجهاً انتقادات شديدة اللهجة إلى أحزاب الحريديين.وتابع: "نحن لا نضع عراقيل جديدة في المفاوضات حتى نصعب تشكيل ائتلاف يميني جديد، ولكن من واجبنا ضمان عدم السماح بالتطرف والإكراه".وبحسب ليبرمان، فإن لدى حزبه خياراً واحداً فقط: "ائتلاف يميني، لكن ليس ائتلافاً دينياً متشدداً"، متابعاً: "نحن لسنا مهتمين بالمماطلة بالمفاوضات إلى آخر لحظة، حتى نعلن في النهاية أننا لن ننضم".ويشير ليبرمان إلى أنه يؤيد حكومة قومية يمينية، لكنه حذر من أنه "إذا حاول شخص ما فرض رأيه على غالبية الشعب بإسرائيل، فإنه يتحمل مسؤولية فشل مفاوضات الائتلاف".وعلى الرغم من أن مندوبي حزب ليبرمان يتفاوضون مع ممثلي حزب الليكود، إلا أن ليبرمان يقول إن "نتنياهو استسلم للحريديين في الائتلاف الحكومي السابق عندما كانت سلطتهم أقل بكثير مما كانت عليه الآن، حيث خضع نتنياهو للكثير من مطالب أحزاب الحريديين في قضايا الدين الدولة".