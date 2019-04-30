خالد: إسرائيل والولايات المتحدة تتبعان طريقة جديدة بالترويج لـ (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد: إن إسرائيل والولايات المتحدة، تتبعان طريقة جديدة في الترويج لـ (صفقة القرن).جاء ذلك، خلال مدونة لخالد على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان "ما أوقحهم في الكذب والمناورات، وعمليات الخداع والتضليل".وأضاف معلقاً على خبر موجه لصحفية إسرائيلية في موقع مقرب جداً من المستوطنين ومن حزب (الليكود) قائلاً: "نشرت الصحفية الإسرائيلية، هوديا كريش حزوني، مقالاً في موقع (ميكور ريشون) الإسرائيلي، توقعت فيه أن تشمل التسوية الأمريكية، المعروفة بـ (صفقة القرن)، خطة للإطاحة بحكم حماس بغزة".وتابع خالد: "هي توقعت في مقالها الذي نشر صباح الاثنين، أن تقوم الإدارة الأميركية بمساعدة السلطة الفلسطينية، لإعادة سيطرتها على قطاع غزة".وأضاف: توقعات هذه الصحيفة جاءت استناداً إلى التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي الخاص بمنطقة الشرق الأوسط، (جيسون غرينبلات)، الذي هاجم خلالها حركة حماس، وطالب العالم بتحميلها مسؤولية الأوضاع بغزة، وموقع (ميكور ريشون) مقرب جداً من المستوطنين واليمين المتطرف بزعامة (الليكود) في إسرائيل"وختم خالد مدونته محذراً: ما أوقحهم في الكذب وعمليات الخداع، نتنياهو يرى في الانقسام مصلحة إسرائيلية، ويخطط لاستمراره وغرينبلات يرى في إنهاء الانقسام مصلحة فلسطينية، ويخطط لوضع حد له، يبدو أنها طريقة جديدة في الترويج لـ (صفقة القرن) "طلاء الضفدع بطبقة سميكة من الدهن علها تساعد في ابتلاعه".