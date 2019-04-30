نتنياهو: حُلفائي يُبالغون بمطالبهم للانضمام للائتلاف الحكومي

رام الله - دنيا الوطن

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مغلق بوجود مبالغة كبيرة في مطالب حلفائه بشأن انضمامهم للائتلاف الحكومي الجديد، الذي يتولى تشكيله، بعد حصول أحزاب اليمين على أفضلية بالمقاعد في الكنيست عن أحزاب الوسط واليسار.



وأوضحت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن نتنياهو وجه انتقاداً حاداً للأحزاب اليمينية، واتهمها بالمبالغة في مطالبها، خاصةً فيما يتعلق بالحقائب الوزارية.وأوضحت الصحيفة، أن الانتقادات كانت بشكل أساسي ضد الأحزاب الدينية والأرثوذكسية المتطرفة مثل: (يهودوت هتوراة) الذي يطالب بأربع حقائب وزارية، في حين يطلب (شاس) بوزارة الإسكان إلى جانب الداخلية، فيما يطالب اتحاد الأحزاب اليمينية الأخرى بوزارتي القضاء والتعليم.وتُرجّح الصحيفة، أن هذه المطالب تأتي في ظل إصرار أفيغدور ليبرمان للحصول على حقيبة الجيش، مشيرةً إلى أن نتنياهو عقد أمس اجتماعاً مع مقربين حوله، وأكد أن الأحزاب الدينية واليمينية تُبالغ في مطالبها، ولم يتوصل بعد إلى قرار أو اتفاق واضح مع أي منها.وأنهى أمس اتحاد الأحزاب اليمينية صياغة وثيقة مطالبه التي سيتم تقديمها لليكود، ضمن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، حيث سيطلب وزارتي القضاء والتعليم، ومطالب إضافية لا يفضّل (شاس) سماعها تتمثل في تولي وزارة النقب والجليل، وأن يكون ممثلًا عنها نائبًا لوزير الشؤون الدينية، وأن يكون نائب وزير الجيش من أحد أعضائها، ورئاسة لجنة الدستور في الكنيست، ومطالب أخرى تتعلق بالحفاظ على القدس، وعدم التنازل عن أي أجزاء منها ضمن أي اتفاق، ومطالب أمنية تتعلق بحركة المستوطنين في محيط غزة والضفة.