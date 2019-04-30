البرغوثي يؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية قضيته

أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية، د.مصطفى البرغوثي على أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية قضيته الوطنية، وعلى ضرورة نهوض حركة تضامن دولي مع نضاله العادل في مواجهة منظومة "الأبرتهايد" العنصرية .



جاء ذلك خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية السويدية السيدة أنكا سودر والوفد المرافق لها، بمشاركة السفيرة آنا هامرجرين و القنصل السويدي العام جيسيكا أولاوسون ونائبها السيد توماس بروندين.



و عبر البرغوثي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف السويد المتميزة في دعم قضيته العادلة، وشرح للوزيرة سودر التحديات والمخاطر التي تواجه الشعب الفلسطيني، وخاصة في ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، و ما يتسرب عن ما يسمى بـ(صفقة القرن) من أفكار خطيرة ومناقضة للقانون الدولي.



وعرض البرغوثي تفاصيل خروقات حقوق الإنسان والجرائم التي يمارسها جيش الاحتلال والمستعمرون المستوطنون بحمايته ضد الفلسطينيين بمن فيهم المسعفين العزل والصحفيين.



وناقش الطرفان أهمية إسناد الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.





وشرحت الوزيرة سودر الدور البناء و المتميز الذي قامت به السويد من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي، واعترافها بدولة فلسطين.



رام الله - دنيا الوطن