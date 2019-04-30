بعد شهر ونصف من المجزرة..شرطة نيوزيلندا تعثر على متفجرات مشبوهة في "كرايستشرش"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، العثور على متفجرات مشبوهة في مدينة كرايستشرش.ووفق وكالة (رويترز) للأنباء، فإن الشرطة أمّنت مكان وجود الجسم المشبوه شرقي المدينة.وكانت شرطة نيوزيلندا قالت إنها تتعامل مع حادث في كرايستشيرش، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة.وشهدت مدنية كرايستشيرش مقتل 50 شخصا، في مجزرة نفذها شخص على مسجدين في آذار/مارس الماضي.