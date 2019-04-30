إسرائيل تُهاجم الأمين العام للجهاد الإسلامي والحركة تَرُد

هاجم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حركة الجهاد الإسلامي، وأمينها العام زياد النخالة، موجهاً اتهاماً له بمحاولة تخريب التهدئة بغزة.







وقال أدرعي، عبر (تويتر)، إن "نشاطات حركة الجهاد الإسلامي بقيادة (ب. ع)، تهدف للمساس بالخطوات المدنية التي من شأنها ترسيخ الهدوء والأمن في قطاع.





وأضاف أدرعي: "هذه النشاطات تأتي بتوجيهات من الأمين العام للجهاد زياد النخالة".





من جانبه، رد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، على تصريحات قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالقول: إن ما ورد مخض أكاذيب وافتراءات".







وأضاف حبيب: "يأتي ذلك لاستهداف قادة الجهاد الإسلامي، ونُحمل الاحتلال الإسرائيلي، تبعات ما قد يترتب على هذه التهديدات والتحريض ضد قادة الجهاد".





وتابع: "الجهاد الإسلامي، جزء من التوافق على ساحة غزة، وكل اتهامات الاحتلال الإسرائيلي هي اتهامات كاذبة، والاحتلال يسعى للتنصل، والعدو هو من يريد التنصل من تفاهمات التهدئة".





وأشار إلى أن الجهاد الإسلامي، لا ترى أنه يوجد تفاهمات بين المقاومة وإسرائيل، وإنما لفك الحصار، وأن تصريحاته لإشعال المنطقة ولإدارة الظهر للتفاهمات".

رام الله - دنيا الوطن