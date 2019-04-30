قوات الاحتلال تداهم منازل في بير الباشا جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منازل في قرية (بير الباشا) جنوب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت قرية (بير الباشا)، وداهمت عدة منازل، تعود لعائلة الغوادرة وفتشتها واستجوبت ساكنيها.في السياق ذاته، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مفترق (بير الباشا)، وشارع جنين- نابلس وعلى مفترق عرابة، وأوقفت عشرات المركبات المارة، وأعاقت تحركات المواطنين بعد استجوابهم.يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس، الأسير المحرر وليد غوادرة من قرية (بير الباشا)، بعد أن هددت بهدم منزله.