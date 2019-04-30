حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أمس الاثنين، بالحملة التي أطلقتها قبيلة العوازم؛ لجمع دية بقيمة عشرة ملايين دينار (33 مليون دولار) للإفراج عن خالد نقا العازمي.وبدأت الحملة بالدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة هداية السلطان، بعد قبول ورثتها بذلك، وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ عشرة ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها خالد المدان بقتل هداية قبل 19 عاماً، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير، إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات، ودعوا إلى مساندة عائلة العازمي للمساهمة في الإفراج عنه بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.وقالت صحيفة (الرأي) الكويتية، إنه وخلال ساعات قليلة من انطلاق حملة مشروع دفع دية هداية، للإفراج عن خالد نقا العازمي، بدا جلياً أن الهدف تحقق سريعاً.وأطلقت "مبرة العوازم" الخيرية، المشرفة على جمع الدية رابط تبرع إلكتروني، وحضت أهل الكويت على التفاعل الإيجابي لجمع المبلغ المطلوب بأسرع وقت ممكن، حيث توقعت اللجنة، أن يتم إغلاق الحملة سريعاً.وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/مارس 2001، حين أطلق الضابط في الشرطة الكويتية خالد العازمي النار على سيارة هداية، واعترف بقتلها بسبب مقال نشرته في مجلة (المجالس) التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها.