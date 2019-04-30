عربي

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، أمس الاثنين، بالحملة التي أطلقتها قبيلة العوازم؛ لجمع دية بقيمة عشرة ملايين دينار (33 مليون دولار) للإفراج عن خالد نقا العازمي.

وبدأت الحملة بالدعوة لجمع التبرعات لدفع دية الإعلامية الراحلة هداية السلطان، بعد قبول ورثتها بذلك، وترضيتهم بدفع دية حددت بمبلغ عشرة ملايين دينار، مقابل التنازل عن حقهم والاكتفاء بالمدة التي قضاها خالد المدان بقتل هداية قبل 19 عاماً، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وشارك عدد كبير من النشطاء والمشاهير، إضافة إلى نواب سابقين وحاليين من قبائل مختلفة في حملة التبرعات، ودعوا إلى مساندة عائلة العازمي للمساهمة في الإفراج عنه بعد أن قضى هذه الأعوام الطويلة في السجن.

وقالت صحيفة (الرأي) الكويتية، إنه وخلال ساعات قليلة من انطلاق حملة مشروع دفع دية هداية، للإفراج عن خالد نقا العازمي، بدا جلياً أن الهدف تحقق سريعاً.

وأطلقت "مبرة العوازم" الخيرية، المشرفة على جمع الدية رابط تبرع إلكتروني، وحضت أهل الكويت على التفاعل الإيجابي لجمع المبلغ المطلوب بأسرع وقت ممكن، حيث توقعت اللجنة، أن يتم إغلاق الحملة سريعاً.

وتعود وقائع حادثة قتل الإعلامية هداية السلطان إلى شهر آذار/مارس 2001، حين أطلق الضابط في الشرطة الكويتية خالد العازمي النار على سيارة هداية، واعترف بقتلها بسبب مقال نشرته في مجلة (المجالس) التي كانت تترأسها، يمس فتيات عشيرة العوازم التي ينحدر منها.

أخبار ذات صلة

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام

التعليق الأول للولايات المتحدة على ظهور البغدادي

التعليق الأول للولايات المتحدة على ظهور البغدادي

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

خالد: إسرائيل والولايات المتحدة تتبعان طريقة جديدة بالترويج لـ (صفقة القرن)

خالد: إسرائيل والولايات المتحدة تتبعان طريقة جديدة بالترويج لـ (صفقة القرن)

البرغوثي يؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية قضيته

البرغوثي يؤكد أهمية وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات تصفية قضيته

قوات الاحتلال تداهم منازل في بير الباشا جنوب جنين

قوات الاحتلال تداهم منازل في بير الباشا جنوب جنين

بعد تصديهم لعملية هدم منزل..إصابة مقدسيين باعتداء قوات الاحتلال في سلوان

بعد تصديهم لعملية هدم منزل..إصابة مقدسيين باعتداء قوات الاحتلال في سلوان

حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم وغداً

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم وغداً

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار

عشراوي: القيادة الفلسطينية تجري خطة لمواجهة (صفقة القرن)

عشراوي: القيادة الفلسطينية تجري خطة لمواجهة (صفقة القرن)

منوعات

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عربي

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

حملة كويتية غير مسبوقة لجمع ديّة بـ 33 مليون دولار

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام

دعوات لعصيان مدني بالسودان والجيش يُحاول فض الاعتصام

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة