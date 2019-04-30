بعد أن اتهم الجهاد الإسلامي بإطلاق صاروخ أسدود.. الاحتلال يُقلّص مساحة الصيد ببحر غزة

رام الله - دنيا الوطن

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، بزعم رده على إطلاق صاروخ من القطاع ليلة الاثنين.





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه "تقرر تقليص مساحة الصيد لستة أميال بحرية في أعقاب قيام حركة الجهاد الإسلامي، بإطلاق صاروخ ليلة أمس، سقط قبالة سواحل أسدود".





واتهم جيش الاحتلال قائد من شمال قطاع غزة في الجهاد، يدعى "ب. ع" بالمسؤولية عن إطلاق الصاروخ، مضيفاً: "في الأسابيع الأخيرة كان يعمل على تدهور الوضع والإضرار بترتيبات التهدئة"، وفق زعمه.