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أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات

أمير قطر يُصدر قراراً بشأن المغرب بعد مغادرة سفير الإمارات
أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أمراً وصف بـ "فوق العادة"، بشأن علاقات بلاده مع المغرب.

نشرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بياناً، يعلن فيه أمير قطر إصداره قراراً أميرياً برقم "21 لسنة 2019"، خاص بعلاقات بلاده مع مملكة المغرب، جاء فيه أن الأمير قرر تعيين، فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيراً "فوق العادة" مفوضاً لدى المملكة المغربية.

يأتي هذا القرار، بعد زيارة قام بها وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة إلى العاصمة الدوحة، والتقى فيها تميم بن حمد آل ثاني، ونقل خلالها رسالة من الملك محمد السادس، العاهل المغربي.

وجاءت رسالة ملك المغرب، وزيارة وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ضمن جولة خليجية شملت الكويت والبحرين وقطر، ولم تشمل الإمارات، وذلك في الثامن من نيسان/ أبريل الجاري.

كما يأتي هذا القرار أيضاً، وسط أنباء متواترة عن مغادرة السفير الإماراتي في الرباط، علي سالم الكعبي، المغرب بشكل مفاجئ، حيث قالت صحيفة "أخبار اليوم" المغربية" إن "سفير الإمارات بالرباط، غادر المغرب فجأة، خلال الأسبوع الفائت، عائداً إلى بلاده".

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