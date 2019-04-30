الشمال يُناشد الجنوب بالمصداقية لتحسين علاقات الكوريتين





وقال موقع (مياري) الكوري الشمالي: "سيكون من الخطأ أن تتوقع السلطات الكورية الجنوبية تحسن العلاقات بين الكوريتين من تلقاء نفسها، إذا تحدثت بلا أفعال عن السلام وتحسين العلاقات، لا يمكن تحسين العلاقات من خلال جهد أحادي فقط، ويمكننا أن نتوقع النتيجة عندما تعمل الكوريتان معاً".

رام الله - دنيا الوطنحثت إحدى وسائل الإعلام الكورية الشمالية، كوريا الجنوبية على اتخاذ إجراءات عملية، والتحلي بالمصداقية؛ لتحسين العلاقات بين الكوريتين، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ التبادلات عبر الحدود.وأضاف: "عندما تعود كوريا الجنوبية إلى أفكارها لأول مرة في اجتماع بانغمونوم واجتماع أيلول/ سبتمبر في بيونغ يانغ وتتماشي مع الشمال، وتظهر صدقها بأفعال عملية، حينئذ سوف تتطور العلاقات بين الكوريتين إلى مستوى أعلى".وطالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية خلال خطابه الأخير أمام مجلس الشعب الأعلى، باتخاذ "قرار جريء" لإثبات مصداقيتها بأفعال عملية، وليس بالأقوال.ولم تتقدم العلاقات بين الكوريتين مؤخراً، حيث تم تعليق المشاريع الكبرى عبر الحدود، ويبدو أنها تأثرت بمحادثات نزع السلاح النووي المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وتتزايد المخاوف من أن فتور العلاقات بين الكوريتين مجدداً، قد يستمر متأثراً بانهيار قمة فبراير، بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.