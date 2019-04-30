بابا الفاتيكان يُوجه دعوةً لـ "مُصففي الشعر"

وحث بابا الفاتيكان مصففي الشعر والمزينين خلال اللقاء في الفاتيكان على "تفادي الوقوع في تجربة النميمة التي تتسلل بسهولة إلى محيط عملكم".







وقال البابا: "في استطاعة كل واحد منكم في محيط العمل أن يتصرف دوماً باستقامة، مقدماً تالياً مساهمة إيجابية للخير العام للمجتمع".

رام الله - دنيا الوطندعا بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، مصففي الشعر وأخصائيي التجميل إلى عدم الانجرار وراء النميمة والثرثرة، خلال ممارستهم مهنتهم.وبحسب صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، قال البابا فرنسيس، خلال استقباله في الفاتيكان، وفداً من العاملين في مجال تصفيف الشعر والتجميل والتزيين: "مارسوا مهنتكم بأسلوب مسيحي مع معاملة الزبائن بلطف وأدب، ومدهم دائماً بالكلمة الطيبة والتشجيع".وأضاف فرنسيس، "إنه يجب أن يسترشد أخصائيو التجميل بقديسهم مارتينو دي بوريس، وهو "جراح حلاق" من بيرو في القرن السادس عشر".