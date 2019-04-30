حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء



وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك و الآخرين للخطر.



وختمت "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

رام الله - دنيا الوطنأكدت شرطة المرور في غزة، أن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان/ أبريل 2019.فيما سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير، نتج عنها 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.ونوهت الشرطة إلى وجود سوق ( دوار أبو حميد) الأسبوعي في محافظة خانيونس، وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.