حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شرطة المرور في غزة، أن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان/ أبريل 2019.
فيما سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير، نتج عنها 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
ونوهت الشرطة إلى وجود سوق ( دوار أبو حميد) الأسبوعي في محافظة خانيونس، وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.
وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك و الآخرين للخطر.
وختمت "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".
أكدت شرطة المرور في غزة، أن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان/ أبريل 2019.
فيما سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير، نتج عنها 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
ونوهت الشرطة إلى وجود سوق ( دوار أبو حميد) الأسبوعي في محافظة خانيونس، وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.
وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.
وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك و الآخرين للخطر.
وختمت "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".
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