شؤون فلسطينية

حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء

حالة الطرق في غزة اليوم الثلاثاء
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شرطة المرور في غزة، أن حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، اليوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان/ أبريل 2019. 

فيما سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير، نتج عنها 5 إصابات، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

ونوهت الشرطة إلى وجود سوق ( دوار أبو حميد) الأسبوعي في محافظة خانيونس، وطالبت قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان كافية.

وأضافت: الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي، مع وجود بعض الأعمال على طريق صلاح الدين في محافظتي الوسطى وخانيونس.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، يعرض حياتك و الآخرين للخطر.

وختمت "في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية".

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