بمشاركة اشتية.. اليوم مؤتمر بروكسل يبحث الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنيُعقد، اليوم، في بروكسل، اجتماع الدول والهيئات المانحة للفلسطينيين، لمناقشة الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية.وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن اشتية سيعرض الوضع الاقتصادي في السلطة الفلسطينية، ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن إسرائيل في الاجتماع، وستطلب إسرائيل مرة أخرى من المجتمع الدولي وضع ميزانية لمجموعة من المشاريع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب (هآرتس).كما أشار مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إلى هذه المسالة، وأبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، أن الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية قد تدهور.وأوضح ملادينوف، أن خطر الانهيار، قد زاد، رغم دعم الدول العربية، موضحًا أنه يتعين على الجانبين التعامل مع أسباب الأزمة من خلال الحوار والامتناع عن الأعمال الانفرادية، كما أعرب عن أمله في إيجاد حل في مؤتمر بروكسل.