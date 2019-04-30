خلال 800 يوم.. عشرة آلاف تصريح "كاذب ومُضلل" لترامب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (واشنطن بوست): إنه بعد أكثر من 800 يوم في الرئاسة، تجاوزت التصريحات "الكاذبة أو المُضللة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب العشرة آلاف تصريح.





وحسب الصحيفة، كان من المفترض، أن تغطي الإحصائيات التي تولاها فريق "تقصي الحقائق" في الصحيفة، المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب، لكن العملية تواصلت بعد ذلك.وسجل 22% من هذه التصريحات، أثناء تجمعات "أعيدوا أميركا عظيمة" التي ابتعد فيها ترامب كثيراً عن الواقع والحقائق، حيث أنه من الأشياء اللافتة، أن الرئيس الجمهوري يميل إلى تكرار العبارات الخاطئة نفسها.ومنذ وصوله الى الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017 حصل ترامب على 21 بطاقة، تسندها الصحيفة لخبر كاذب تكرر على الأقل عشرين مرة.وترامب الذي يصف بانتظام الصحفيين بأنهم "أعداء الشعب"، ويروجون "أخباراً مزيفة"، علق مؤخراً على مدققي الحقائق في الصحف قائلاً: "إن مدققي الحقائق المزعومين هم بين أكثر الأشخاص عديمي النزاهة داخل وسائل الإعلام".