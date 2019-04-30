عربي

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)

مشعل: الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع لتطويع موقفه بـ (صفقة القرن)
خالد مشعل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، خالد مشعل: إن الأردن يتعرض لعقوبات وتجويع، ونوع من الحصار، لتطويع موقفه السياسي، وقبول (صفقة القرن)، كاشفاً النقاب عن تواصل بينه وعدد من قيادات الحركة، وبين الجهات الرسمية في عمّان.

وأوضح مشعل، خلال ندوة ضمن الملتقى، (الآفروآسيوي) المنعقدة في تركيا، أن الأردن، يواجه خطراً حقيقياً، وهو أحد الأطراف المستهدفة، ضمن الصفقة المذكورة، وفق ما أورد موقع (عربي 21).

وأضاف مشعل: "المملكة مستهدفة بأرضها، وبفرض التوطين عليها، ونزع دورها، في المسجد الأقصى المبارك".

وأشاد مشعل بموقف العاهل الأردني عبد الله الثاني، والشعب الأردني، من قضية القدس المحتلة، داعياً الدول العربية والإسلامية المؤثرة، إلى الوقوف بجانب عمّان، ليظل صامداً ضد (صفقة القرن).

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