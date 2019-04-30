الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يشمل ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، أن اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، سيشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.







وأوضحت القناة، أن طواقم المفاوضات لحزبي (اتحاد أحزاب اليمين) و(الليكود)، يعملون على صياغة بند في الاتفاق الائتلافي بينهما، يشمل ضم أجزاء من الضفة الغربية.







وأشارت القناة، إلى أن الطواقم، اتفقت على أن يكون هذا البند، بمثابة بند عام وغير صارم، من أجل أن يوفر للطرفين حيزاً من المناورة لاحقاً.



وبحسب القناة، فإن الحديث يدور عن فرض السيادة الإسرائيلية، على المستوطنات الكبرى المقامة على أراضي الضفة الغربية.وأضافت القناة، أن المحادثات حول هذا البند، تأتي بعد موافقة الليكود على اقتراح قائمة حزب (اتحاد أحزاب اليمين)، وتقرر شمله في الاتفاق الائتلافي بينهما.يشار الى أن نتنياهو، قد يوافق على مطالب الأحزاب اليمينة وشروطها للانضمام للائتلاف الحكومي، مقابل موافقتها على تمرير قانون تحصين رئيس الوزراء، الذي يمنع التحقيق مع رئيس الوزراء أو حبسه خلال فترة توليه المنصب.