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التعليق الأول للولايات المتحدة على ظهور البغدادي

التعليق الأول للولايات المتحدة على ظهور البغدادي
البغدادي خلال مقطع الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، على ظهور زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في شريط فيديو مصور أمس الاثنين، مؤكدة أنها سوف تضمن أن يتم "تحقيق العدالة" على باقي قادة التنظيم.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمركية، وفق (سكاي نيوز عربية): "أطلعنا على التسجيل الذي نشر للبغدادي، وسيقوم محللونا المختصون بمراجعة هذا التسجيل، وسنعود إلى عناصر الاستخبارات للتأكد من صحته".

وأكد أن بلاده ستواصل عملها لضمان تقديم قادة المجموعات الإرهابية للعدالة، لافتاً إلى أن هزيمة التنظيم في العراق وسوريا، وجهت ضربة استراتيجية ونفسية للمسلحين.

ونشرت شبكة إعلامية تابعة لتنظيم الدولة، أمس الاثنين، مقطع فيديو، قالت: إنه رسالة فيديو من زعيمها أبو بكر البغدادي.

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