شاهد: حملة اعقالات واسعة في الضفة ومصادرة مخرطة في رام الله





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم اعتقال ثمانية فلسطينيين خلال الليل، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.



كما صادر جنود الجيش الإسرائيلي، مخرطة لتصنيع المتفجرات والقنابل اليدوية في قرية بيت عور في مدينة رام الله، وفق زعم المتحدث باسم الجيش.





وأضاف: تم العثور على سلاح من طراز M-16 في مدينة جنين، خلال تفتيش الجيش عن أسلحة.







رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرفة من الضفة الغربية.