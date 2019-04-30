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دولي

إسرائيل تلجأ للدول الأوروبية بشأن أموال المقاصة الفلسطينية

إسرائيل تلجأ للدول الأوروبية بشأن أموال المقاصة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إن إسرائيل تنوي الطلب من الدول المشاركة في اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، بسبب خشيتها من انهيار السلطة، تجنيد الأموال لها، من باب تمويل سلسلة من المشاريع المدنية بالضفة الغربية.

وأوضحت القناة، أن الحديث عن مشاريع في مجال المياه وجودة البيئة أساساً، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الجهات الإسرائيلية المخولة، ومن يطلق عليه منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وأشارت إلى أن الوفد الإسرائيلي إلى اجتماع الدول المانحة في بروكسل، والذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، سيعرض هذه المشاريع، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، بسبب خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى منها.

ونقلت القناة، عن مصدر إسرائيلي قوله: إن إسرائيل لم تعرض منذ سنوات أي مشاريع معدّة للضفة الغربية في الاجتماع، إنما تركزت بمشاريع تتصل بقطاع غزة، لافتاً إلى أن الحديث عن مشاريع كان سيجري العمل بها لو توقف الولايات المتحدة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.

وجاء، أن جهات إسرائيلية تنوي الطلب من الدول الأوروبية ممارسة الضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للموافقة على تسلم أموال الضرائب من إسرائيل، وفق القناة.

يذكر في هذا السياق، أن إسرائيل عملت من وراء الكواليس لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وقامت بتحويلها، بدون موافقة السلطة الفلسطينية إلى المصارف الفلسطينية، إلا أن السلطة قررت رفضها وإعادتها بالكامل، وهي بقيمة 660 مليون شيكل.

يشار إلى أن اجتماع بروكسل بمثابة لقاء تمهيدي لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك، والمقرر في أيلول/ سبتمبر، بعد عرض ما يطلق عليه (صفقة القرن)، التي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية.

 


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