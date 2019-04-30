حالة الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم وغداً

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-17 29-20 31-21 بيت لحم 27-17 29-20 31-21 رام الله والبيرة 26-16 28-19 30-20 طولكرم 30-16 32-20 34-20 نابلس 29-18 31-20 33-21 قلقيلية 30-16 32-20 34-20 جنين 31-18 33-20 35-20 سلفيت 27-17 29-20 31-21 طوباس 31-18 33-20 35-20 روابي 29-18 31-20 33-21 الخليل 26-16 28-19 30-20 غزه 26-17 29-21 31-21 أريحا 36-20 37-22 39-22 خانيونس 26-17 29-21 31-21 الأغوار الشمالية 34-18 35-20 37-20 رفح 27-16 30-20 32-20

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس: يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الأربعاء والخميس، من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ساعات الظهيرة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: