العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.15 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.15 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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