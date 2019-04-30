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العملات: ارتفاع على سعر صرف الدولار
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رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 30 نيسان/ إبريل، على النحو التالي: 

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.64 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني: 5.15 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.05 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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