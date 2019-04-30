شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة: حان الوقت لزيارة الرئيس عباس وقادة السلطة قطاع غزة

الولايات المتحدة: حان الوقت لزيارة الرئيس عباس وقادة السلطة قطاع غزة
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إن حان الوقت لزيارة الرئيس محمود عباس وقادة السلطة الفلسطينية قطاع غزة.

جاءت تصريحات المبعوث الأمريكي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث علّق على تصريحات للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ودعوته للرئيس عباس الذهاب إلى غزة.

وقال غرينبلات: "دعا زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش الرئيس عباس لزيارة غزة. أنا أتفق على هذا! لقد حان الوقت لزيارة الرئيس عباس وبقية قادة السلطة الفلسطينية إلى غزة والمساعدة في رعاية الأشخاص هناك. الفلسطينيون يستحقون الكثير".

وكان البطش دعا الرئيس عباس لزيارة قطاع غزة، للاتفاق على إستراتيجية وطنية موحدة لمواجهة خطة السلام الأمريكية التي تنوي واشنطن الإعلان عنها بعد شهر رمضان والمعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

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