شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية
رام الله - دنيا الوطن
دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة توحيد الجهد الفلسطيني لتقاسم الأعباء الاقتصادية والمالية خلال شهر رمضان المبارك بين الكل الفلسطيني من خلال نموذج التكافل الاجتماعي وتقاسم الأعباء، وعبر مبادرة يقودها صندوق الاستثمار الفلسطيني الرصيد الاستراتيجي للسلطة الوطنية الفلسطينية يطلق خلالها أسواق في كل محافظة تقدم السلع بأسعار مخفضة ومنطقية خصوصا اللحوم الحمراء والخضروات من المزارع الى المستهلك مباشرة ومنتجات الجمعيات التعاونية.

وأضاف الائتلاف في بيانه الصحفي أن الحكومة الفلسطينية تقدم مفردات خطاب واعدة ولكن تحدي شهر رمضان المبارك تزامنا مع صرف 60% من الراتب واستمرار اقتطاع البنوك لأكثر من 30% من دخل الاسرة الفلسطينية يتطلب إجراءات إبداعية خلاقة، بحيث يكون الكل شريك وخصوصا صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وأشار صلاح هنية رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن المجتمع الفلسطيني في الثمانينات والتسعينات كان ينظم اسواقا رمضانية في القدس وفي المدن والمخيمات تعرض فيها البضائع بأسعار متواضعة ويكون الاعتماد على تجار جملة الجملة والموردين وكانت تلك الأسواق عبارة عن تجمعات شعبية لا تتطلب تكاليف إضافية ولا ترويج مكلف، وكانت الفصائل والقوى تتنافس في هذا المجال ومؤسسات العمل المجتمعي خصوصا النقابات العمالية واللجان النسوية.

وتسأل ما بالنا لا نستعيد همتنا في أوضاع اقتصادية ومالية فرضتها وضع سياسي نابع من قرار إسرائيلي بقرصنة أموال الشعب الفلسطيني ريثما يتم الامتناع عن دفع مخصصات الاسرى والشهداء، ونخلق مبادرات يقودها صندوق الاستثمار من خلال أسواق استهلاكية، ومن خلال قيام المؤسسات بتلك الأسواق دون التأثير سلبيا على الحركة التجارية في الوطن.

وأكد هنية أننا في جمعيات حماية المستهلك نرى أن هناك إجراءات تخفيفية على المستهلك يجب ان تنجز أولها، عكس الاستيراد على الكوتا بالسعر على المستهلك ولصالحه.  ثانيها، صرف الاسترداد الضريبي للمزارعين والتجار.  ثالثها، حل مشكلة العوائق التي يضعها الاحتلال أمام استيراد اللحوم المبردة الطازجة.  ومعالجة موضوع الكوتا للحوم المجمدة والمفرزات.

وضرورة قيام وزارة الزراعة عبر الإدارة العامة للتسويق الزراعي بالتأكد من كميات الدواجن والخراف والعجول والخضروات واللحوم المجمدة المتوفرة في السوق خلال شهر رمضان المبارك خصوصا ان هذه مسؤولية القطاع الخاص من المربين والمستوردين ومزارعي الخضروات وضرورة برمجة تكثيفها من قبلهم في رمضان لزيادة العرض وخفض السعر.

وأشار الدكتور إيهاب البرغوثي مسؤول وحدة الضغط والمناصرة في الجمعية في رام الله والبيرة أن شهر رمضان عموما يفتح شهية بعض البعض من التجار لرفع الأسعار دون وجه حق واتهام المستهلك الذي تتراجع قدرته الشرائية وتزيد ضغوط الفواتير والمطالبات المالية عليه بانه يتدافع للشراء ويرفع الطلب مما يرفع الأسعار، ونحن نرى أن عائلات تبتاع اقل من حاجتها وبالكاد.

ودعا البرغوثي الى تفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والدورية والمفاجئة واعتماد تعليمات وزير الاقتصاد الوطني ان فرق الرقابة الرسمية ليست ضد التجار وليست لمعاقبتهم بل لتنظيم وضبط السوق من التغول بالأسعار والحفاظ على صلاحية وسلامة السلع التي تباع.

وقالت رانية الخيري امين سر الجمعية في رام الله والبيرة أن أوجه التخفيف عن المواطن متعددة خصوصا اتاحة المجال امام التنافس وعدم التشدد بهدف حماية الوكلاء الحصرين خلال شهر رمضان المبارك خصوصا أن المنافسة تقود الى خفض الأسعار بالضرورة، ومراقبة فروق الأسعار بين السوق الفلسطيني والإسرائيلي للسلع المستوردة ذاتها وحتى لا نظل نشهد انخفاضا في أسعارها في السوق الإسرائيلي مقابل ارتفاعها في سوقنا.

ودعا ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني الى ضرورة الاستفادة من إمكانية وصولنا الى القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك باتجاه دعم الحركة التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة والقدس ككل وعدم الشراء من المولات والمتاجر الإسرائيلية.  ولنتحد تحت شعارنا "رمضانك صيفك من منتجات بلادك ومن تجار بلادك".

أخبار ذات صلة

اللجنة الدولية لكسر الحصار: الاربعاء جلسة استماع حول جريمة الاعتداء سفينة &#34;مرمرة&#34;

اللجنة الدولية لكسر الحصار: الاربعاء جلسة استماع حول جريمة الاعتداء سفينة "مرمرة"

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على &#34;أسطول الحرية&#34;

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على "أسطول الحرية"

منوعات

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عربي

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة