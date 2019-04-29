شؤون فلسطينية

اللجنة الدولية لكسر الحصار: الاربعاء جلسة استماع حول جريمة الاعتداء سفينة "مرمرة"

اللجنة الدولية لكسر الحصار: الاربعاء جلسة استماع حول جريمة الاعتداء سفينة "مرمرة"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الشريك المؤسس في تحالف أسطول الحرية أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (هولندا) ستعقد جلسة استماع شفهية وعلنية الأربعاء المقبل 1-5-2019، بشأن القضية المرفوعة على دولة الاحتلال بسبب جريمتها بحق أسطول الحرية عام 2010.

وقالت اللجنة الدولية في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الاثنين 29-4-2019 إن الجلسة ستعقد بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف الذين سيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة الرافض لفتح التحقيق حتى الآن.

وكانت غرفة الاستئناف قد ردّت سابقاً طعناً للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها إغلاق ملف القضية من غير تحقيق.

واعتبرت اللجنة الدولية أن انعقاد جلسة الاستماع في غاية الأهمية، وتأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة ihh التركية (المالكة لسفينة مافي مرمرة والعضو المؤسس في تحالف اسطول الحرية).

وأكدت اللجنة أن هذه الجلسة قد تكون الحاسمة في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف شهر مايو القادم، لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال منذ عام ٢٠١٣.

من جهته، أكد محامي سفينة "مافي مرمرة" أن ضحايا من 37 دولة ما زالوا يطالبون بالعدالة في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل على السفينة وأسطول الحرية خلال توجهه للتضامن مع غزة نهاية مايو ٢٠١٠.

وقال المحامي: "إننا نوجه نداءً مفتوحاً للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة".

من جانبه، قال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار إن رئيسة محكمة الجنايات الدولية التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر
الضحايا وأهلهم وأنصار العدالة متواطئة مع المجرمين القتلة.

وأضاف بيراوي أن الأمل كبير بأن تكون جلسة الاستماع يوم الأول من مايو بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة، وخاصة أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير إلى أن أغلب قضاة الاستئناف في المحكمة لا يؤيدون موقف المدعية العامة.

وشدد على أن تحالف أسطول الحرية وضحايا الاعتداء الإسرائيلي وأهاليهم مستمرون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وجلب المجرمين إلى المحاكم الدولية، وأنهم يؤمنون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.

وبدأت القضية في المحكمة عام 2013 عندما طالبت دولة جزر القمر في المحيط الهندي (دولة العلم الذي ترفعه السفينة) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 11 شهيداً وعشرات الجرحى.



أخبار ذات صلة

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

حماية المستهلك تدعو لإجراءات تخفيفية للمواطن في رمضان جراء تراجع القدرة الشرئية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على &#34;أسطول الحرية&#34;

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على "أسطول الحرية"

منوعات

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

راغد قيس يترك المشاهير بلا شرطة... رحيل مبكر وغموض حول سبب وفاته

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عربي

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة