العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي مع السفير الروسي لدى دولة فلسطين حيدر أغانين، التعاون الاقتصادي بين البلدين.وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، التعاون المشترك، سيما تلك التي حددتها خارطة الطريق الخاصة بتطوير التعاون التجاري والاقتصادي للفترة (2019-2021) والتي وقعها الجانبان في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري.وأكد العسيلي أهمية إعداد آلية عمل لإزالة العقبات التي تعيق تطوير الروابط التجارية والاقتصادية الفلسطينية- الروسية، بما فيها زيادة الواردات المتبادلة لمجموعة واسعة من المنتجات، وأهمية عقد الدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الفلسطينية الروسية المشتركة.بدوره، أكد السفير الروسي اهتمام بلاده في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية.