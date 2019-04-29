شؤون فلسطينية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجيَّة والمغتربين د. رياض المالكي في مقر الوزارة بمدينة رام الله اليوم الاثنين، وزيرة الدولة للشؤون الخارجيَّة السويديَّة السيدة أنيكا سودير، حيث اطلعها على آخر التطورات على الساحة الفلسطينيَّة.

في بداية اللقاء، أكد الوزير د. المالكي على رفض القيادة الفلسطينية ما يسمى "صفقة القرن"، وأضاف أنها تستهدف تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة لها، وإنها انقلاب على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وأن أية خطة أو مقترح أو صفقة تنتقص من كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين مصيرها الفشل، وسيتم رفضها جملة وتفصيلا. 

وأشار الى الحراك الدبلوماسي الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وتنسيق المواقف على المستوى العربي والإسلامي والاتحاد الأوروبي من اجل أن يكون هناك رد فعل دولي وضغط من معظم دول العالم على الإدارة الأمريكية من أجل احترام حقوق الشعب الفلسطيني والمعايير التي حددتها الاتفاقيات والقرارات الدولية السابقة بخصوص حل الدولتين على
حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.

واشار الوزير المالكي الى خطة الرئيس محمود عباس للسلام التي جاءت في خطابه في مجلس الأمن في العشرين من فبراير العام الماضي. كأساس لأية عملية تفاوضية مستقبلية

تطرق الى تداعيات قرار الحكومة الاسرائيلية بسرقة أموال الضرائب الفلسطينية تحت حجج وذرائع مختلفة، مؤكداً على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لاستلام الأموال
منقوصة، باعتبارها حق مشروع للشعب الفلسطيني، داعياً السويد والمجتمع الدولي ضرورة الضغط على اسرائيل لإعادة الأموال إلى خزينة الحكومة الفلسطينية، محذراً من خطورة تدهور الأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء السياسة الإسرائيلية. 

وعلى صعيد العلاقات الثنائية ناقش الطرفان سبل تعزيزها في المجالات كافة، حيث شكر الوزير د. المالكي السيدة سودير على مواقف بلادها الداعمة لفلسطين، وعلى دعمها السياسي والمالي
المستمر للأونروا واستضافة السويد الأسبوع الماضي مع وزارة االخارجية والمغتربين الأردنية حوارا استراتيجيا للدول المانحة بخصوص الأونروا في ستوكهولم.

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