دولي

الأمن الروسي يلقي القبض على خلية من "تنظيم الدولة" في ضواحي موسكو

الأمن الروسي يلقي القبض على خلية من "تنظيم الدولة" في ضواحي موسكو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، القبض على خلية موالية لتنظيم الدولة في ضواحي العاصمة موسكو تتألف من 7 أشخاص.

وذكر المركز المعلوماتي التابع للجنة في بيان، أن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وبالتعاون مع وزارة الداخلية اكتشفا وفككا خلية من التنظيم الإرهابي، في ضواحي موسكو، كان عناصرها يجندون الأشخاص ويخططون لشن هجوم على رجال الأمن ".

وأضافت أن أجانب كانوا يقودون الخلية الإرهابية.

وأكدت اللجنة أن مواطنين روس من منطقة آسيا الوسطى وشرق القوقاز، كانوا من ضمن المجموعة.

وأشار البيان، إلى أنه عثر خلال البحث، على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى أدوات اتصال.

أخبار ذات صلة

انطلاق &#34;عاصفة الربيع&#34; الأطلسية قرب حدود روسيا

انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية قرب حدود روسيا

10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب خلال 800 يوم

10 آلاف تصريح كاذب ومضلل لترامب خلال 800 يوم

شاهد: أول ظهور للبغدادي منذ انهيار &#34;الخلافة&#34;

شاهد: أول ظهور للبغدادي منذ انهيار "الخلافة"

الفيضانات تقتل أربعين شخصاً في اندونيسيا

الفيضانات تقتل أربعين شخصاً في اندونيسيا

أسراب كبيرة من الخنافس السوداء تغزو مستوطنات ومدن إسرائيلية

أسراب كبيرة من الخنافس السوداء تغزو مستوطنات ومدن إسرائيلية

إقالة كبير سجّاني غوانتانامو

إقالة كبير سجّاني غوانتانامو

سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة

سريلانكا تعلن عن خطر تعرضها لهجمات جديدة

مخاوف دولية من مواجهة عسكرية بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

مخاوف دولية من مواجهة عسكرية بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على &#34;أسطول الحرية&#34;

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على "أسطول الحرية"

كحيل يُعلن انتزاع 6.5 مليون دولار من اللجنة القطرية لشركة مقاولات بغزة

كحيل يُعلن انتزاع 6.5 مليون دولار من اللجنة القطرية لشركة مقاولات بغزة

منوعات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة &#34;كيم كارداشيان&#34; للأهرامات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة "كيم كارداشيان" للأهرامات

عربي

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة