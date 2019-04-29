شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات تابعة لمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

ووثق مركز معلومات وادي حلوة، آليات البلدية وهي تنفذ عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة سكنية وزراعية وحيوانية، موضحاً أن جرافات الاحتلال، هدمت منشأة سكنية مبينة من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيها 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.

وأضاف المركز، أن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 متراً مربعاً، وبركساً للسكن مساحته 140 متراً مربعاً، ومخزناً مساحته 40 متراً مربعاً، للمواطن عماد أبو شريفة.

وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام للفلسطيني جمال شقيرات، وبركساً يستخدم كمخزن مساحته 40 متراً مربعاً، و(كونتينر) مساحته 50 متراً مربعاً يمتلكه فلسطيني يدعى محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للفلسطيني فوزي مسودة، وبركسين للزراعة، يمتلكهما يعقوب أبو اسنينة.

وأضاف المركز، أن آليات الاحتلال، قامت بتجريف وهدم أسوار من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات، كما هدمت جرافات الاحتلال 5 (كرفانات) للمواطن عوني عثمان، وبركساً زراعياً للمواطن إسماعيل عبيدية.

وفي صور باهر، قام محمود عبد ربه بهدم شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وبركساً للأغنام لعائلة أبو كف، كما هدمت الجرافات موقفاً للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان.

أخبار ذات صلة

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

منظومة جديدة لاعتراض البالونات.. تعرّف عليها

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

الأمم المتحدة: آمال إحياء حل الدولتين ما زالت تستبدل بمخاوف ضم الأراضي بالمستقبل

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

إعلام الاحتلال يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع سقط على شواطئ إسدود

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

منصور بمجلس الأمن: الأوضاع تسير من سيئ لأسوأ بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وزير المالية يتحدث عن الوضع المالي الصعب للسلطة

وزير المالية يتحدث عن الوضع المالي الصعب للسلطة

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

ماذا يجري في مصر

ماذا يجري في مصر

شؤون فلسطينية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

العسيلي: يجب إعداد آلية عمل لإزالة عقبات تطوير الروابط التجارية الفلسطينية الروسية

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

المالكي يطلع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويدية على آخر التطورات

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

القبض على شقيقين تمكنا من النصب على مواطنين بملايين الشواكل

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على &#34;أسطول الحرية&#34;

جلسة محكمة دولية بشأن الاعتداء على "أسطول الحرية"

كحيل يُعلن انتزاع 6.5 مليون دولار من اللجنة القطرية لشركة مقاولات بغزة

كحيل يُعلن انتزاع 6.5 مليون دولار من اللجنة القطرية لشركة مقاولات بغزة

منوعات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

صورة نادرة.. عادل إمام ومحمود ياسين في مطار غزة الدولي مع مرافق ياسر عرفات

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

ابنة كارول سماحة تخطف الأنظار من والدتها.. شاهدوا كم تغيرت؟

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

مخرجة كليب كرهني تروي كواليس مشهد القبلة: إليسا أبعدت الموديل عنها 4 مرات

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

سلمان خان يسرق جوال حاول صاحبه تصويره به.. والشرطة تتدخل

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

هل تعمد أحمد الفيشاوي الجدل بطريقة احتفاله بعيد زواجه؟

&#34;لا وقت لقول وداعً&#34;.. هذا ما يعنيه الموت في &#34;صراع العروش&#34;

"لا وقت لقول وداعً".. هذا ما يعنيه الموت في "صراع العروش"

صلاح يخسر &#34;أهم مشجعة له&#34; بسبب كندة علوش

صلاح يخسر "أهم مشجعة له" بسبب كندة علوش

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

بعد زواج طليقها.. ياسمين عبدالعزيز تثير ضجة بصورة رومنسية مع هذا النجم

&#34;شيخ الحارة&#34; يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

"شيخ الحارة" يستفز النجوم برمضان.. سما المصري تقذفه بحذائها وضيف يهدده

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة &#34;كيم كارداشيان&#34; للأهرامات

عمرو أديب يشيد بزيارة شقيقة "كيم كارداشيان" للأهرامات

عربي

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

سلسلة هزات أرضية تضرب لبنان

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة