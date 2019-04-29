الاحتلال يهدم 25 منشأة في القدس المحتلة

رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة هدم وتجريف واسعة في بلدات تابعة لمدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.ووثق مركز معلومات وادي حلوة، آليات البلدية وهي تنفذ عمليات هدم واسعة في بلدات سلوان وصور باهر وجبل المكبر، طالت 25 منشأة سكنية وزراعية وحيوانية، موضحاً أن جرافات الاحتلال، هدمت منشأة سكنية مبينة من "الصفيح" تعود للمواطن أحمد خلف جعابيص، يعيش فيها 5 أفراد، في قرية جبل المكبر.وأضاف المركز، أن الجرافات هدمت 3 غرف مساحتها الإجمالية 150 متراً مربعاً، وبركساً للسكن مساحته 140 متراً مربعاً، ومخزناً مساحته 40 متراً مربعاً، للمواطن عماد أبو شريفة.وهدمت آليات الاحتلال بركسين للأغنام للفلسطيني جمال شقيرات، وبركساً يستخدم كمخزن مساحته 40 متراً مربعاً، و(كونتينر) مساحته 50 متراً مربعاً يمتلكه فلسطيني يدعى محمد عادل شقيرات، وبركسين للأغنام والدواجن للفلسطيني فوزي مسودة، وبركسين للزراعة، يمتلكهما يعقوب أبو اسنينة.وأضاف المركز، أن آليات الاحتلال، قامت بتجريف وهدم أسوار من الطوب والحديد للمواطن صلاح شقيرات، وخليل شقيرات، كما هدمت جرافات الاحتلال 5 (كرفانات) للمواطن عوني عثمان، وبركساً زراعياً للمواطن إسماعيل عبيدية.وفي صور باهر، قام محمود عبد ربه بهدم شرفة منزله بيده، بحجة البناء دون ترخيص، وبركساً للأغنام لعائلة أبو كف، كما هدمت الجرافات موقفاً للمركبات في حي الثوري ببلدة سلوان.