انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية قرب حدود روسيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية انطلاق مناورات "عاصفة الربيع-2019" لحلف الناتو في أراضي إستونيا اليوم الاثنين.
وورد في بيان صادر عن الأركان الإستونية أن أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من مايو، مضيفا أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 مايو.
وجرت الدورة السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.وستكون مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات، التي تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.
أعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية انطلاق مناورات "عاصفة الربيع-2019" لحلف الناتو في أراضي إستونيا اليوم الاثنين.
وورد في بيان صادر عن الأركان الإستونية أن أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من مايو، مضيفا أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 مايو.
وجرت الدورة السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.وستكون مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات، التي تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.
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