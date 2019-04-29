انطلاق "عاصفة الربيع" الأطلسية قرب حدود روسيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية انطلاق مناورات "عاصفة الربيع-2019" لحلف الناتو في أراضي إستونيا اليوم الاثنين.وورد في بيان صادر عن الأركان الإستونية أن أكثر من 9 آلاف عسكري من 13 دولة سيشاركون في المناورات، التي ستستمر حتى الـ17 من مايو، مضيفا أن المرحلة العملية للمناورات ستجرى بين 2 و10 مايو.وجرت الدورة السابقة من مناورات "عاصفة الربيع" عام 2017 واشترك فيها نحو 9 آلاف جندي من 14 دولة في الناتو.وستكون مناطق شمالي شرق إستونيا المتاخمة للحدود الروسية ساحة رئيسية للمناورات، التي تشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية.