مواجهة مسلحة بين قريتين مصريتين إثر اختفاء فلاح في ظروف غامضة

رام الله - دنيا الوطناتهم أفراد إحدى عائلات قرية كفر مسعود، أهالي قرية هوشات بمحافظة الغربية باختطاف نجلهم وقتله بسبب خلاف على مياه ري الأراضي، واندلعت مواجهة مسلحة بين القريتين تدخل الأمن لفضّها.وتدخلت قوات الأمن للفصل بين القريتين، ووقعت مواجهة مع الشرطة انتهت بإحراق أهل قرية كفر مسعود إحدى سيارات الشرطة.من جانبه أمر مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة، بالدفع بالمزيد من سيارات الأمن المركزي لمنع تدهور الوضع، وطالب بسرعة بكشف ملابسات اختفاء المفقود والعثور عليه في أسرع وقت.وناشدت أجهزة الأمن أهالي القرية بضبط النفس، حيث تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الغربية من جهودها للعثور على الموظف المختفي منذ الاثنين الماضي.