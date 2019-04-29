عشراوي: التحركات الأمريكية تتطلب خطة دولية لحماية أسس السلام والنظام الدولي





ورحبت عشراوي في هذا الصدد ببيان بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، الذي دان عملية هدم المنازل غير القانونية، التي تمارسها إسرائيل ضد منازل الفلسطينيين بالقدس الشرقية.



وشددت عشراوي أيضاً على أهمية تشكيل منظومة دولية لحماية القانونين الدولي والدولي الإنساني، ومتطلبات السلام في مواجهة الائتلاف اليميني الإسرائيلي والتحالفات الدولية الفاشية، مشيرة إلى أن ما يسمى بخطة السلام الأمريكية، يجب أن تجابه بخطة استباقية لمنع التحالف الإمريكي- الإسرائيلي من فرض وقائع ومرجعيات، ستؤدي إلى جر المنطقة والعالم، نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.



كما بحث الطرفان نهاية اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي والخطوات الفلسطينية المستقبلية، وأكدت عشراوي في هذا السياق على أن إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الداخلية وإحياء النظام السياسي، وإجراء الانتخابات الشاملة، وإشراك الشباب والنساء في صنع القرار يعد أولوية قصوى لمواجهة التحديات المصيرية والتصعيد الإسرائيلي الخطير، والتواطؤ الأمريكي المتواصل لصالح الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنصرحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، أن الخطوات الأمريكية الأحادية تجاه قضيتنا العادلة، تتطلب تحركاً عالمياً لمواجهة سياساتها المتفردة، والمنافية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ولمجابهة مخططاتها وتحركاتها الداعمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وترويجها لما يسمى بـ"خطة السلام الأمريكية".جاءت تصريحاتها هذه خلال استقبالها، اليوم الاثنين، وزيرة الشؤون الخارجية السويدية، السيدة أنيكا سودر، والوفد المرافق لها، والذي ضم كلاً من سفيرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية السيدة آنا هامرجرين، والقنصل السويدي العام، السيدة جيسيكا أولاوسون ونائب القنصل، السيد توماس بروندين.وأشادت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر المنظمة برام الله، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسويدي، وعبرت عن تقديرها العميق للحكومة السويدية لدعمها المبدئي والمتواصل لشعبنا ودفاعها الدائم عن حقوقه المشروعة في الحرية والمساواة وتقرير المصير، واعترافها بالدولة الفلسطينية، وتصويتها لصالح الحق الفلسطيني في المؤسسات والهيئات الدولية، كما ثمنت التزام السويد الراسخ والدائم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات العالمية والإقليمية والمحلية، حيث تطرقت عشراوي إلى جرائم دولة الاحتلال بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، ومواصلتها خلق أمر واقع على الأرض وفرض سياساتها الاستعمارية الإحلالية القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري، وخصوصاً في القدس المحتلة.