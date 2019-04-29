شؤون فلسطينية

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه

الخارجية تُحذّر من استغلال تهمة معاداة السامية للجم انتقاد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجمات المتصاعدة التي تتعرض لها دور العبادة اليهودية والمسيحية والإسلامية في أنحاء مختلفة من العالم، وتعتبرها إنعكاساً لموجة من التطرف العنيف والكراهية والعنصرية ورفض الآخر، تُغذيها تصريحات ومواقف مسؤولين متطرفين، وأحزاب ومنظمات تُحاول ركوب موجات التطرف في تلك الساحات خدمةً لايديولوجياتها، وتحقيقاً لعائدات إنتخابية على حساب السلم الأهلي، والقانون وحرية العبادة والرأي والرأي الآخر، ومبادئ حقوق الإنسان، وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما دانت الوزارة، الإرهاب بكافة أشكاله بما فيه الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم، محذرة من محاولات تحالف ترامب ـ نتنياهو وأنصارهما توظيف وتجيير الاعتداءات الآثمة على دور العبادة، خدمة لأغراض استعمارية سياسية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة، عبر حملة من التخويف لإرهاب كل صوت يعلو ضد الاحتلال والاستيطان وسياسة ترامب المنحازة، ولإسكات أي انتقاد يوجه ضد الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها باعتباره (معاداة للسامية ولليهود)، وما حدث مع الكاريكاتير الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) مؤخراً لهو أوضح مثال على ذلك.

وأكدت الوزارة أن بنيامين نتنياهو يواصل محاولاته تضليل القادة الدوليين، وصناع الرأي العام، بهدف تهميش القضية الفلسطينية وإخفاء وجه الاحتلال البشع، من خلال تدخله الفج في الأجندة الدولية؛ لإعادة تبويبها من جديد، بعيداً عن الصراع في الشرق الأوسط، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، تارة عبر رفع وتيرة الحديث والتصريحات عن (الخطر الإيراني)، أو عبر استخدام (معاداة السامية) لمحاربة من يعادي الاحتلال والاستيطان وعزله، وتارة أخرى من خلال توظيف الحرب الدولية على الإرهاب؛ لإخفاء إرهاب الاحتلال وميليشيات المستوطنين، والإفلات من المحاكمات الدولية.

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