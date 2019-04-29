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السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة

السعودية توصي رعاياها في سريلانكا بالالتزام بالقوانين الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا اليوم الاثنين إرشادا لمواطنيها بشأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية إثر الهجمات الدموية التي راح ضحيتها 253 شخصا.

وأفادت السفارة السعودية بأن ذلك يعد التزاما بقانون الطوارئ الذي تتخذه سريلانكا في الوقت الحالي بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة.ونبهت السفارة السعودية في كولومبو في تغريدة نشرتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، المواطنين السعوديين إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطات السريلانكية للتحقق من الهوية، ومنها منع تغطية الوجه ابتداء من يوم الاثنين 29 أبريل 2019.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها جمهورية سريلانكا، مهيبة بجميع المواطنين لمراعاة الأنظمة والقوانين عند زيارة سريلانكا.

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