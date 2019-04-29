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المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة

المجلس العسكري بالسودان يعلن نتائج حواره مع المعارضة
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي، إنّ المجلس كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي 7 عسكريين و3 مدنيين، في حين أنّ "قوى الحرية والتغيير" المعارضة رأت أن يتضمن 8 مدنيين و7 عسكريين.

وأضاف كباشي في بيان اليوم الاثنين: "اتفقنا على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية"، مؤكداً أنّ "عامل الوقت ليس في صالح كل الأطراف"، بحسب ما نقلت قناة "الجزيرة".

وأشار  بعد انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات اليوم، إلى أنّ "قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح مغاير لما انتهت إليه الجلسة السابقة (السبت الماضي)".

وأردف بالقول: "ما زلنا في مرحلة تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سنحدد نسب التمثيل، حيث استكملنا دراسة كل الرؤى واستصحبناها في تشكيل رؤية المجلس العسكري".

وأوضح: "اتفقنا على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة"، مؤكداً: "نحن لا ندعو إلى فض الاعتصام لكننا اتفقنا على تسهيل فتح مسارات المرور والقطارات، ونناشد المواطنين عدم الجنوح إلى الظواهر التي تؤثر سلباً على حياة المواطنين".

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